Notizie Juve – Sfida a mezza Europa per Brenner del San Paolo

TORINO – La Juventus continua la sua ricerca sul mercato e avrebbe messo nel mirino una giovane promessa: secondo Calciomercato.it, si tratta di Brenner Souza da Silva del San Paolo. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2000, sta facendo cose incredibili in patria, vantando anche una media gol pazzesca. Anche questa notte, nella sfida contro il Flamengo, ha realizzato una doppietta, arrivando a più di una rete a partita di media. Per le sue prestazioni, la Juve ha messo gli occhi su di lui e potrebbe avviare una trattativa già nei prossimi mesi: tuttavia, i bianconeri dovranno sfidare mezza Europa per questo astro nascente. Su Brenner, infatti, c'è l'interesse di moltissimi club, compresi il Milan e la Lazio, disposti a dare battaglia alla Vecchia Signora per assicurarselo.