Notizie Juve – Sempre vivo l’interesse per Giroud

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, intenzionata a rinforzare sempre di più la propria squadra. Fabio Paratici, infatti, sta seguendo diversi giocatori e la lista sul suo taccuino sta diventando sempre più lunga. Da alcuni giorni si è aggiunto anche il nome di Olivier Giroud, attaccante francese che sta giocando un ottimo avvio di stagione; secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe sempre vivo l’interesse per il giocatore del Chelsea. I bianconeri potrebbero provare ad avviare i contatti nelle prossime settimane in vista della sessione di gennaio, quando si potrà mettere a segno il colpo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<