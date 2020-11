Notizie Juve – Sempre viva la pista per l’affare Isco

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, che ha messo nel mirino alcuni obiettivi di valore. In questi giorni, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe sempre viva la pista per l'affare Isco. Il centrocampista spagnolo è ormai ai saluti con il Real Madrid e sta cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione. La Juve si sarebbe fatta sotto, ma si trova a dover fare i conti con la concorrenza dell'Inter: i nerazzurri, infatti, stanno seguendo il giocatore e potrebbero offrire ai Blancos il cartellino del danese Eriksen come contropartita. Nel mercato di gennaio si scoprirà qualcosa di più. Nel frattempo, si accende il Derby d'Italia anche negli affari.