Notizie Juve – Sempre più vicino l’addio di Ramos al Real Madrid

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il calciomercato della Juventus, che potrebbe avere dei risvolti incredibili: secondo quanto riportato da El Chiringuito, sarebbe sempre più vicino l’addio di Sergio Ramos al Real Madrid. Il capitano dei Blancos e della Nazionale Spagnola non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club. Per questo, è finito nel mirino di diverse società europee, pronte a presentargli un’offerta. La Juve si sarebbe fatta sotto, ma deve fare attenzione alla concorrenza del Paris Saint Germain. La sfida sul mercato è aperta: l’oggetto del desiderio è Sergio Ramos.