Notizie Juve – Sempre più accesa la sfida per Gravenberch

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus, che sta individuando alcune giovani promesse. Nelle ultime settimane, infatti, sul taccuino di Fabio Paratici è finito il nome di una dei migliori giocatori esordienti del calcio europeo. Si tratta di Ryan Gravenberch, classe 2002, baby fenomeno dell’Ajax: forte fisicamente, tecnico e abile nel tiro, il centrocampista olandese sarebbe un ottimo innesto per la rosa di Andrea Pirlo. Tuttavia, il giocatore fa gola a tutti i top club europei, che si sono messi sulle sue tracce. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe sempre più accesa la sfida per Gravenberch. Sul giocatore ci sarebbero, oltre alla Juve, anche il Barcellona, il Real Madrid e il Paris Saint Germain: una concorrenza molto agguerrita sul mercato per la Vecchia Signora.