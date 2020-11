Notizie Juve – Sempre aperta la sfida per Gravenberch

TORINO – Ancora nuovi aggiornamenti per il calciomercato della Juventus, che si fa sempre più intricato: secondo quanto riportato da Eurosport, sarebbe sempre aperta la sfida per Ryan Gravenberch. Il giovane centrocampista olandese dell’Ajax è seguito da tempo dai bianconeri. Forte fisicamente e dotato di ottima tecnica, il classe 2002 sembra essere una delle migliori promesse del calcio europeo. Per questo motivo, sulle sue tracce si sono messe diverse squadre, che continuano a darsi battaglia per il suo acquisto: oltre alla Juve, anche il Barcellona e il Paris Saint Germain hanno messo nel mirino il giocatore. La sfida è solamente iniziata.