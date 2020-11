Notizie Juve – Sempre aperta la sfida per David Alaba

TORINO – Ancora nuove voci su alcuni possibili obiettivi di mercato della Juventus, che sta lavorando per regalare ad Andrea Pirlo alcuni colpi sensazionali. Da tempo, infatti, i bianconeri sarebbero sulle tracce di David Alaba: il classe ’92 è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e starebbe cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dai tedeschi della Bild, è sempre aperta la sfida internazionale per il terzino austriaco. Oltre alla Juve, infatti, su di lui ci sarebbero anche Real Madrid, Paris Saint Germain e Chelsea, pronte a darsi battaglia per acquistarlo.