Notizie Juve – Sarri si allontana dalla panchina della Roma

TORINO – Nuove notizie arrivano per la Juventus, attenta anche al valzer delle panchine. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Maurizio Sarri si starebbe allontanando dalla panchina della Roma: nelle ultime settimane, infatti, i giallorossi avevano messo gli occhi sull’ex allenatore bianconero, ma adesso l’affare è ormai impensabile. Il motivo è che la società capitolina sarebbe sempre più convinta dell’attuale tecnico Paulo Fonseca. Pertanto, i contatti con il mister toscano, che stava trattando la rescissione di contratto con la Juve, sarebbero ormai interrotti: Sarri dovrà ancora aspettare per tornare in panchina. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche una grandissima novità di mercato in casa bianconera. Paratici prepara l’offerta per un colpo grosso, ecco il piano: soldi più due giocatori! >>>VAI ALLA NOTIZIA