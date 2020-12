Notizie Juve – Rovella rinnova con il Genoa e fissa la clausola

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che continua a seguire con attenzione alcuni suoi obiettivi fondamentali. Uno di questi è Nicolò Rovella, accostato ai bianconeri e all’Inter da diverse settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane difensore ha rinnovato con il Genoa; inoltre, il club rossoblù ha anche fissato la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. Le cifre sarebbero intorno agli 8 milioni di euro, un prezzo che permetterebbe una trattativa breve ad una possibile acquirente. Sulle tracce del calciatore, al momento, i più determinati sembrano i nerazzurri, che potrebbero bruciare sul tempo la Vecchia Signora. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi della situazione: al momento, si profila un nuovo Derby d’Italia sul mercato per Nicolò Rovella. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<