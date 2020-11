Notizie Juve – Ronaldo consiglia al club l’acquisto di Di Maria

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus arrivano dalla Spagna: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i giornali iberici hanno affermato che Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato al club l’acquisto di Angel Di Maria. I due calciatori hanno giocato insieme ai tempi del Real Madrid, vincendo anche la Champions League del 2014. Adesso, l’esterno argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e vorrebbe trovare una nuova squadra: CR7 potrebbe convincerlo a trasferirsi a Torino e a vestire la maglia bianconera e avrebbe anche spinto con la società per questa operazione.