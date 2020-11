Notizie Juve – Ronaldo al Manchester United: si o no?

TORINO – Arrivano nuovi dubbi dall’Inghilterra riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, il portoghese sembra destinato a lasciare la Juventus e il Manchester United starebbe già lavorando alla trattativa. Al tempo stesso, però, il Daily Mirror afferma che i Red Devils non hanno intenzione di riportare CR7 all’Old Trafford, soprattutto a causa del suo stipendio molto elevato. Quale sarà il destino di Ronaldo? Lascerà la Juve a fine stagione oppure no? Dalla Gran Bretagna non fanno che alimentare i dubbi. Nel frattempo, l’attaccante della Vecchia Signora si prepara ad una nuova sfida con il suo Portogallo, che domani sera affronterà la Francia.