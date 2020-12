Notizie Juve – Rischio esonero per Inzaghi: i bianconeri osservano

TORINO – La Lazio non sta ottenendo i risultati che ci si aspettava ad inizio stagione: i biancocelesti, infatti, stanno avendo diversi problemi in difesa e il loro andamento in campionato ne sta risentendo parecchio. A causa di queste delusioni, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Simone Inzaghi potrebbe rischiare l’esonero. Il presidente capitolino Claudio Lotito, infatti, starebbe valutando un possibile passaggio di consegne sulla panchina biancoceleste nel caso in cui il trend negativo non venisse invertito. La Juventus, dal canto sua, osserva con attenzione questa situazione: non è un mistero l’interesse dei bianconeri per il tecnico piacentino e, se Inzaghi lasciasse Roma, potrebbero puntare con decisione su di lui. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<