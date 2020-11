Notizie Juve – Rinnovo in bilico per Calhanoglu: i bianconeri osservano

TORINO – Potrebbero aprirsi nuove possibilità per il mercato della Juventus, che da tempo sta osservando un giocatore: si tratta di Hakan Calhanoglu, il cui rinnovo con il Milan, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è sempre più in bilico. Il contratto del centrocampista turco scadrà nel giugno del 2021 e i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo con lui per il prolungamento. Inoltre, la società milanese avrebbe messo gli occhi su Dominik Szoboszlai, accostato anche alla Juve. Per questo motivo, l’ex Bayer Leverkusen potrebbe lasciare il Milan a fine stagione: la Vecchia signora attende e guarda i possibili sviluppi della situazione.