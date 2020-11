Notizie Juve – Rimane invariata la situazione di Khedira

TORINO – Ancora notizie di ostilità tra le fila della Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, rimane invariata la situazione di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, infatti, sta vivendo questo inizio di stagione da separato in casa e non rientra più nei piani della società e di mister Pirlo. Quest’estate, la dirigenza bianconera aveva provato a convincerlo a firmare la rescissione del suo contratto, con una buonuscita da 3 milioni di euro: il calciatore, però, non ha voluto e preferito rimanere sulle sue posizioni. Adesso, però, è escluso dalla lista UEFA e non viene neanche convocato per gli impegni di campionato, continuando solo ad allenarsi alla Continassa. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e, fino ad allora, Khedira dovrebbe rimanere alla Juve, ma senza giocare.