Notizie Juve – Ricorso per la squalifica di Morata: il Tribunale d’Appello ha deciso

Notizie Juve – Ricorso sulla squalifica di Morata: c’è il verdetto

NOTIZIE JUVE – Dopo l’impresa del Camp Nou, in cui Ronaldo e compagni hanno rifilato al Barcellona un rotondo 3-0 prendendosi il primo posto nel girone G di Champions, la Juve si rituffa sul campionato. Bianconeri attesi in casa del Genoa domenica alle 18.00, per dare continuità alla vittoria nel derby e rimanere nella scia del Milan capolista. Il grande dubbio per Andrea Pirlo era la presenza di Morata, squalificato per due giornate in seguito all’espulsione rimediata a Benevento.

La Juve ha presentato un ricorso al Tribunale d’Appello Federale per ridurre di una giornata la pena inflitta allo spagnolo, e la decisione è arrivata in questi minuti. Il ricorso presentato dal club bianconero è stato accolto e il numero 9 sarà regolarmente disponibile per la trasferta di Marassi: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Morata Martin Alvaro Borja seguito gara Benevento/Juventus del 28.11.2020 il seguente DISPOSITIVO accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 8.000,00. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. IL RELATORE IL PRESIDENTE f.to Alfredo Maria Becchetti f.to Piero Sandulli Depositato l’11 dicembre 2020″.

Ottime notizie, quindi, per Andrea Pirlo, che recupera il suo bomber. Domenica sera, per la trasferta di Genova, l’ex Atletico Madrid partirà probabilmente dal primo minuto in coppia con Cristiano Ronaldo. Destinato alla panchina, ancora una volta, il numero 10 Paulo Dybala, ancora in cerca della miglior condizione fisica.