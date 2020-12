Notizie Juve – Riccardo Calafiori rinnova con la Roma

TORINO – Novità sul mercato della Juventus, che vede sfumare un altro obiettivo della sua lista. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Riccardo Calafiori ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Roma. Il giovane giocatore, accostato anche ai bianconeri e al Paris Saint Germain, sarebbe prossimo a mettere la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso. Il suo agente Mino Raiola e la società capitolina, infatti, avrebbero trovato l’accordo per le prossime cinque stagioni, in cui potrà percepire intorno agli 800mila euro netti per anno. La Juve, dunque, vede sfumare un altro obiettivo di mercato, destinato a rimanere nel suo club. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<