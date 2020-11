Notizie Juve – Real Madrid e PSG piombano su Haaland

TORINO – Aumenta sempre di più la concorrenza per alcuni obiettivi di mercato della Juventus. I bianconeri, da alcune settimane, avevano messo gli occhi su uno dei migliori talenti del calcio europeo, ossia Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund. Il gigante norvegese sta conquistando tutti con le sue prestazioni e i suoi tanti gol e diversi top club vorrebbero acquistarlo: tra questi anche la Juve, che tuttavia si trova davanti dei grandi ostacoli, che rispondono al nome di Real Madrid e Paris Saint Germain. Secondo il giornalista di Eurosport Dean Jones, i due club sarebbero piombati sul giocatore. I Blancos, tuttavia, vorrebbero portare alla corte di Zidane soprattutto Kylian Mbappé e, pertanto, il PSG sarebbe in vantaggio per l’attaccante classe 2000. La Vecchia Signora, nel frattempo, rimane in attesa, nella speranza di potersi inserire.