Notizie Juve – Ramsey può lasciare Torino: Calhanoglu il sostituto

TORINO – Continuano ad arrivare notizie incredibili sul mercato per la Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, Aaron Ramsey potrebbe lasciare Torino e i bianconeri avrebbero già individuato il sostituto. Sul centrocampista gallese, infatti, sarebbe piombato il Paris Saint Germain, pronto ad avviare una trattativa con la Juve. Per questo, la Vecchia Signora si starebbe già preparando per correre ai ripari e avrebbe messo gli occhi su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è ai saluti con il Milan e da alcune settimane è finito nel mirino della Juve, oltre che di altre squadre.