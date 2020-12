Notizie Juve – PSG sulle tracce di Luis Alberto, accostato ai bianconeri

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che ha messo nel mirino diversi obiettivi per rinforzare la squadra nelle prossime sessioni. Uno dei nomi finiti sul taccuino di Fabio Paratici è quello di uno dei giocatori più decisivi in Serie A nelle ultime stagioni: stiamo parlando di Luis Alberto, centrocampista classe 1992 della Lazio. Lo spagnolo sta avendo alcuni problemi in questo campionato con la società biancoceleste e, in seguito ad alcuni attriti con il presidente Lotito, potrebbe lasciare Roma a giugno.

Per questo motivo, su di lui sono piombate diverse squadre, che hanno fiutato un possibile ottimo colpo. Infatti, il numero 10 della Lazio è un fantasista vecchio stile, con una tecnica ed una visione di gioco di altissimo livello. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato alla Juve, ma anche altri club europei sono entrati nella corsa. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Paris Saint Germain sarebbe sulle tracce di Luis Alberto. I transalpini, dunque, sarebbero pronti a sfidare la Vecchia Signora sul mercato per il Mago di San José del Valle. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<