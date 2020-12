Notizie Juve – Prove di rinnovo con il Real per Sergio Ramos

TORINO – Ancora novità di mercato per la Juventus, che potrebbe veder saltare uno dei suoi obiettivi. Infatti, secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, sarebbero in atto prove di rinnovo con il Real Madrid per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, classe 1986, era in scadenza di contratto con i Blancos e, per questo, era stato accostato a diversi club, tra cui anche la Juve. Tuttavia, nelle ultime ore ci sarebbe stato un capovolgimento di fronte, con la società guidata da Florentino Perez che sarebbe pronta a mettere sul piatto 12 milioni di euro a stagione per altri 2 anni di contratto. Il giocatore ci pensa seriamente e la Vecchia Signora potrebbe veder sfumare un suo obiettivo di mercato.