Notizie Juve – Prosegue l’interesse per Marcelo del Real

TORINO – Nuove incredibili notizie per il mercato della Juventus, che nelle prossime settimane potrebbe entrare veramente nel vivo. La società bianconera avrebbe messo nel mirino diversi obiettivi importanti, con l’intento di rinforzare la squadra: uno di questi sarebbe Marcelo, terzino brasiliano del Real Madrid. A riportare la notizia è il sito sudamericano mercadodabola.net, secondo cui in questi giorni prosegue l’interesse della Juve per il giocatore dei Blancos.

Classe 1988, Marcelo è senza dubbio uno dei migliori esterni al mondo e potrebbe dare alla squadra di Pirlo tanta qualità e tanta esperienza. Per cercare di portare a termine l'operazione e mettere a segno il colpo, la dirigenza potrebbe appoggiarsi sull'aiuto di un intermediario d'eccezione: Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 ha giocato con il brasiliano a Madrid per tanti anni e i due sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia. La Vecchia Signora, dunque, potrebbe affidarsi al suo leader non solamente per vincere in campo, ma anche per mettere a segno nuovi colpi di mercato.