Notizie Juve – Prosegue l’interesse di Everton e Tottenham per Khedira

TORINO – Continuano ad arrivare notizie per il mercato in uscita della Juventus, sempre più attiva. Secondo quanto riportato dalla Bild, prosegue l’interesse di Everton e Tottenham per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è ai saluti con i bianconeri, dopo essere stato in procinto di lasciare Torino già quest’estate: il club aveva provato a convincerlo a firmare la rescissione di contratto, ma il giocatore aveva rifiutato. Dopo questi mesi vissuti da separato in casa, adesso l’ex Real Madrid vuole veramente cambiare aria e su di lui sarebbero piombati i due club inglesi. Inoltre, gli allenatori sono José Mourinho per gli Spurs e Carlo Ancelotti per i Toffees: entrambi hanno già avuto il calciatore teutonico nelle loro esperienze sulla panchina dei Blancos. Chissà che strada prenderà Khedira nei prossimi mesi.