Notizie Juve – Prosegue la sfida tra i top club italiani per Rovella

TORINO – Continua ancora a muoversi la Juventus sul mercato, per regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi. Uno degli obiettivi su cui si sta parlando di più in queste settimane è una giovane promessa del nostro campionato, classe 2001: stiamo parlando di Nicolò Rovella, che ha conquistato il posto da titolare al Genoa con le sue prestazioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il giocatore sta proseguendo la sfida tra i top club italiani. Infatti, sulle tracce del giovane Rovella, oltre alla Juve, sono piombati anche Inter, Milan e Roma. La concorrenza per il calciatore si fa sempre più agguerrita.