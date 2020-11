Notizie Juve – Prosegue la sfida con il Milan per Matteo Lovato

TORINO – Continuano gli scontri sul mercato per la Juventus, che si trova ad affrontare altri club di Serie A anche lontano dal campo: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, prosegue la sfida dei bianconeri con il Milan per Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona, classe 2000, sta avendo un ottimo inizio di stagione e ha attirato su di sé gli occhi dei due club con le sue prestazioni. La Juve vorrebbe muoversi già a gennaio per portarlo a Torino, ma i rossoneri non sembrano intenzionati a cedere e vogliono assicurarsi il giocatore: si prospetta, dunque, un vero e proprio big match sul mercato tra le due società.