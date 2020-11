Notizie Juve – Prosegue la sfida al Liverpool per David Alaba

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato e sta lavorando per mettere a segno alcuni colpi importanti. Su tutti, uno dei nomi più cladi sul taccuino di Fabio Paratici è senza dubbio quello di David Alaba. Il terzino austriaco è in uscita dal Bayern Monaco e, a fine stagione, potrebbe trasferirsi a costo zero. I bianconeri hanno messo da settimane gli occhi su di lui e stanno lavorando per mettere a segno un altro incredibile colpo di mercato. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, prosegue la sfida al Liverpool per il giocatore: infatti, sul classe ’92 ci sarebbe anche l’interesse dei Reds, intenzionati a portarlo in Inghilterra. Si prospetta, dunque, un nuovo scontro sul mercato: nel mirino David Alaba.