Notizie Juve – Prosegue la sfida a tre per Ryan Gravenberch

TORINO – Si infittiscono le sfide internazionali della Juventus sul mercato: secondo quanto riportato da Eurosport, prosegue la sfida a tre per Ryan Gravenberch. I bianconeri da tempo hanno messo gli occhi sul giovane centrocampista olandese dell’Ajax, considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo. La concorrenza per il giocatore, però, è molto agguerrita: su di lui, infatti, ci sarebbe anche l’interesse di Barcellona e Paris Saint Germain, che nelle ultime settimane stanno sfidando la Juve per il classe 2002. Gravenberch è finito nel mirino dei top club d’Europa.