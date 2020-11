Notizie Juve – Prosegue la sfida a mezza Europa per Brenner

TORINO – Un nuovo astro nascente sta spuntando dal Brasile e su di lui sono già piombati tutti i migliori club al mondo. Si tratta di Brenner Souza da Silva, attaccante del San Paolo, che con le sue prestazioni e i suoi gol sta conquistando gli amanti del calcio. Anche la Juventus ha messo gli occhi su di lui e starebbe lavorando per portarlo a Torino, pronta ad affrontare un'agguerrita concorrenza. Infatti, secondo quanto riportato da todofichajes.com, starebbe proseguendo la sfida a mezza Europa per l'attaccante brasiliano: su di lui, oltre ai bianconeri, anche Milan, Manchester United, Arsenal, Paris Saint Germain e Ajax. Una vera e propria gara di mercato, in cui il primo classificato potrebbe conquistare una delle migliori promesse del calcio mondiale.