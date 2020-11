Notizie Juve – Prosegue la sfida a mezza Europa per Alaba

TORINO – Si lavora duro sul mercato in casa Juventus, dove stanno già circolando molti nomi importanti. Uno di quelli più caldi al momento è quello di David Alaba, terzino austriaco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato oggi da Football Italia, prosegue la sfida dei bianconeri a mezza Europa per il classe ’92. Sul giocatore, infatti, ci sarebbe il forte interesse, oltre che della Juve, del Paris Saint Germain, del Chelsea e del Real Madrid: un’avvincente corsa di mercato, che sembra destinata a durare a lungo. Chissà chi la spunterà…