Notizie Juve – Prosegue la lotta col Real per Nuno Mendes

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che ha puntato lo sguardo anche in altri campionati europei. Infatti, nelle ultime settimane i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul giovane Nuno Mendes: classe 2002, il portoghese gioca nello Sporting Lisbona e sembra essere una delle migliori promesse del calcio europeo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, in questi giorni prosegue la lotta con il Real Madrid per il terzino lusitano. Infatti, anche i Blancos sarebbero interessati al giocatore e potrebbero rappresentare una durissima concorrenza per la Vecchia Signora. Inoltre, sulle tracce di Mendes sembra ci siano anche Milan e Inter: la fila si fa sempre più lunga.