Notizie Juve – Prosegue la corte dei bianconeri ad Houssem Aouar

La Juventus è sempre attiva sul calciomercato e avrebbe già individuato i propri obiettivi per le prossime sessioni: secondo quanto riportato da TuttoSport, starebbe proseguendo la corte dei bianconeri per Houssem Aouar. La Vecchia Signora aveva messo gli occhi sul centrocampista del Lione già dalla scorsa estate. Si era tentato di lavorare ad un’offerta, ma l’affare alla fine non si è fatto. A gennaio, però, Fabio Paratici potrebbe tornare alla carica e mettere sul piatto un’ottima proposta per il club transalpino: doppia contropartita tecnica ai francesi, che avrebbero gli interi cartellini di De Sciglio e Bernardeschi. Al momento è solo un’idea, ma col passare del tempo potrebbe concretizzarsi sempre di più. La Juve osserva Aouar.