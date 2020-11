Notizie Juve – Prosegue la corsa per Ryan Gravenberch

TORINO – La Juventus ha messo nel mirino nuovi obiettivi per rinforzarsi e da settimane, ormai, è sulle tracce di una giovane promessa del calcio europeo. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax classe 2002. Dotato di un ottimo fisico, di tecnica e di un buon tiro, il giocatore olandese sta attirando su di sé l’attenzione di molti club da diverso tempo. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, prosegue la corsa per Gravenberch tra le migliori squadre europee. Su di lui, infatti, oltre alla Juve ci sarebbero anche il Barcellona, il Paris Saint Germain e il Real Madrid.