Notizie Juve – Prosegue il Derby d’Italia per Hakan Calhanoglu

TORINO – Non finisce mai l’eterna sfida del calcio italiano tra Juventus e Inter, che dal campo si sposta anche sul mercato. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, prosegue il Derby d’Italia per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è in uscita dal Milan, con cui sembra intenzionato a non rinnovare il contratto. Per questo, i bianconeri e i nerazzurri sono piombati sulle sue tracce, nella speranza di mettere a segno un ottimo colpo. In Italia dal 2017, il classe ’94 con la maglia rossonera ha totalizzato fino ad ora 143 presenze e 27 gol: un buon bottino per un centrocampista.