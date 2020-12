Notizie Juve – Pronte tre contropartite per Nicolò Rovella

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che ha messo nel mirino diversi obiettivi. Paratici sta cercando alcuni giovani profili, che possano rappresentare dei colpi in prospettiva: uno dei nomi che da tempo circola sulla sua lista è quello di Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbero pronte tre contropartite tecniche per portare il giocatore a Torino. Si tratta di Mattia Perin, Luca Pellegrini e Marko Pjaca, che già si trovano in prestito al Genoa, squadra che detiene il cartellino del classe 2001. Nelle prossime sessioni di mercato, la Vecchia Signora andrà all’attacco del giovane centrocampista. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<