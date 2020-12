Notizie Juve – Possibile super scambio con lo United

TORINO – Nuove incredibili voci sul mercato della Juventus, che sembra entrare sempre di più nel vivo. Infatti, secondo quanto riportato da Rai Sport, in queste ore si starebbe valutando un possibile super scambio con il Manchester United. I giocatori in questione sarebbero, come si dice ormai da tempo, Paulo Dybala e Paul Pogba: mentre l’argentino non ha ancora rinnovato con la Juve, il francese sembra intenzionato a lasciare la Premier League, a causa di attriti con i Red Devils. Dunque, al termine della stagione, o già nella sessione di gennaio, potrebbe prendere il via questa incredibile trattativa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<