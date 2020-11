Notizie Juve – Possibile scambio Ronaldo-Neymar a giugno

TORINO – La prossima estate potrebbe farci assistere alla più grande operazione di mercato della storia del calcio: secondo quanto riportato da Sports Mole, potrebbe esserci un possibile scambio Cristiano Ronaldo-Neymar a giugno. Tutto dipenderà dalle decisione del campione portoghese. Infatti, CR7 potrebbe scegliere di lasciare la Juventus dopo tre stagioni e il Paris Saint Germain non si lascerebbe scappare l’occasione per presentargli un’offerta. Sul piatto potrebbe finire il fenomeno brasiliano, in quella che sarebbe la più grande operazione di mercato di sempre. Nel frattempo, però, Ronaldo rimane a Torino agli ordini di Andrea Pirlo; il futuro e il PSG possono attendere.