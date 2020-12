Notizie Juve – Possibile scambio Dybala-Pogba

TORINO – Potrebbero aprirsi degli incredibili scenari per il mercato della Juventus, che potrebbe mettere in piedi un affare clamoroso. Infatti, dopo le dichiarazioni di Mino Raiola a TuttoSport, secondo cui Paul Pogba sarebbe al passo d’addio con il Manchester United, sono cominciate a circolare voci di un possibile scambio tra il francese e Paulo Dybala. A riportarle è stato il portale britannico The Athletic, secondo cui appunto potrebbe aprirsi questo possibile affare tra la Juve e i Red Devils. Nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti su questa situazione: Pogba potrebbe tornare a Torino, mentre la Joya andrebbe in Premier League. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. >>>> Ultim’ora, bomba Dybala: clamoroso annuncio in diretta TV! <<<<