Notizie Juve – Possibile ritorno di fiamma per LLorente

TORINO – Continuano ad arrivare sempre nuove voci sul mercato della Juventus, a caccia di ulteriori rinforzi per la rosa di Andrea Pirlo. Diversi sono i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa e che stanno paino piano riempiendo il taccuino di Fabio Paratici. Alcuni sono giovani profili di prospettiva, mentre altri sono giocatori di qualità ed esperienza, già provati dal campo. L’obiettivo della società è quello di completare il pacchetto offensivo prendendo una quarta punta e, pertanto, vorrebbe puntare su un calciatore esperto che si accontenti di un posto in secondo piano.

Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, potrebbe esserci un possibile ritorno di fiamma per Fernando Llorente. Classe 1985, il centravanti spagnolo ha giocato con la Juve dal 2013 al 2015, arrivando anche in finale di Champions League contro il Barcellona. Dopo diversi spostamenti tra la Liga e la Premier Leauge, la scorsa stagione si è trasferito al Napoli, con cui, però, non ha trovato molto spazio. Adesso potrebbe finire di nuovo svincolato, ma a gennaio la Vecchia Signora potrebbe provarci per completare il reparto avanzato con un profilo che lasci tranquillo Alvaro Morata, fondamentale in questo avvio di stagione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<