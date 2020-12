Notizie Juve – Possibile interesse per Hazard se parte Dybala

TORINO – Potrebbero aprirsi degli incredibili scenari per il calciomercato della Juventus, sempre più protagonista di molte operazioni. Diversi sono gli obiettivi della società bianconera, che è alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra. Tuttavia, alcuni giocatori della rosa di Andrea Pirlo sono diventati oggetto del desiderio di alcune squadre: tra questi ci sarebbe anche Paulo Dybala, che potrebbe salutare la Vecchia Signora a fine stagione Un’ipotesi che, mano mano che l’accordo per il rinnovo di contratto non arriva, diventa sempre più concreta.

Per questo motivo, la Juve starebbe già pensando ad un piano per correre ai ripari. Infatti, secondo quanto riportato dagli spagnoli di OK Diario, ci sarebbe un possibile interesse per Eden Hazard in caso di partenza di Dybala. Il belga classe 1991 gioca con il Real Madrid, con cui però non sta trovando molto spazio. Pertanto, si starebbe guardando intorno e anche i bianconeri, qualora l’attaccante argentino lasciasse Torino, avrebbero messo gli occhi su di lui. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<