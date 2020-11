Notizie Juve – Possibile concorrenza della Roma per Locatelli

TORINO – Nuove sfide potrebbero aprirsi sul mercato della Juventus, che da alcune settimane è sulle tracce di determinati obiettivi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, potrebbe esserci una possibile concorrenza della Roma per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nel mirino dei bianconeri, che lo seguono già da quest’estate: tuttavia, su di lui potrebbero piombare anche i giallorossi, nel caso in cui cedessero Amadou Diawara. Il guineano, infatti, sarebbe in partenza dalla Capitale e il club romanista avrebbe individuato nell’ex Milan il giusto rinforzo. Una nuova sfida di mercato per la Vecchia Signora inizia a profilarsi all’orizzonete.