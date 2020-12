Notizie Juve – Paulo Dybala e gli estimatori inglesi

TORINO – Ancora voci dall’estero per il mercato della Juventus, che potrebbe essere coinvolta anche in alcune operazioni in uscita. Secondo quanto riportato dal portale britannico 90 min, Paulo Dybala avrebbe diversi estimatori tra i club inglesi. Inoltre, il suo entourage, visto lo stallo nelle trattative di rinnovo con la Vecchia Signora, lo avrebbe offerto a ben sei squadre di Premier League: stiamo parlando di Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Potrebbe dunque scatenarsi una lotta nel Regno Unito per la conquista dell’attaccante argentino, che la Juve è pronta a farsi pagare a caro prezzo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<