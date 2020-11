Notizie Juve – Paul Pogba sempre più diretto al Real Madrid

TORINO – Ancora aggiornamenti per i possibili colpi di mercato della Juventus: secondo quanto riportato dagli inglesi di talkSPORT, Paul Pogba sarebbe sempre più diretto al Real Madrid. Il centrocampista francese del Manchester United sembra in rotta con i Red Devils e a fine stagione potrebbe lasciare la Premier League. Il suo futuro sembra sempre più rivolto verso la Spagna, con i Blancos pronti ad offrirgli un nuovo contratto. Nelle ultime settimane si era anche parlato di un possibile interessamento della Juve, che sognava un ritorno del campione del Mondo 2018. Tuttavia, gli spagnoli sembrano essersi fatti sotto sul serio: Pogba, molto probabilmente, non tornerà a Torino.