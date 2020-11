Notizie Juve – Paul Pogba è ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Ancora nuove notizie per gli affari della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Paul Pogba sarebbe ancora nel mirino dei bianconeri. La Juve avrebbe provato già quest’estate ad avviare una trattativa per il centrocampista francese, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Colpa delle ristrettezze economiche e delle alte richieste del Manchester United, che aveva fissato il prezzo intorno ai 100 milioni di euro. I Red Devils, poi, hanno anche prolungato il contratto del giocatore, usando una clausola contenuta in esso: la scadenza del campione del Mondo 2018 sarà nel 2022. La Vecchia Signora, però, non sembra intenzionata a darsi per vinta e potrebbe provare ad affondare nuovamente il colpo e a riportare Pogba a Torino. Il grande problema, però, rimane lo stipendio del calciatore, che percepisce intorno ai 15 milioni di euro a stagione.