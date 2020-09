Notizie Juve – Paris Saint Germain e Manchester City su Douglas Costa

TORINO – Potrebbero esserci degli incredibili risvolti nel calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Paris Saint Germain e il Manchester City si sarebbero messi sulle tracce di Douglas Costa.

Da tempo, ormai, l’esterno brasiliano è sulla lista dei partenti della società bianconera e ha suscitato molto interesse specialmente in Inghilterra. Nelle ultime settimane si erano mosse su di lui il Manchester United e il Wolverhampton, che aveva addirittura presentato un’offerta alla Juve e al giocatore: negativa, però, la risposta del numero 11 bianconero, che ha declinato la proposta dei Wolves. In queste ultime ore, si sarebbero fatti sotto anche il PSG e il club di Pep Guardiola, che potrebbero dar vita ad una interessantissima sfida di mercato. La cessione di Douglas Costa sembra essere molto importante per la Juventus: ad essa, infatti, è legato il possibile acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Nei prossimi giorni si attendono nuovi aggiornamenti.