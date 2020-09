Notizie Juve – Paratici libera Arkadiusz Milik per la Roma

Notizie Juve – Paratici libera Milik per la Roma

TORINO – L’asse Torino-Roma-Napoli per l’attacco si fa sempre più caldo. Da giorni, infatti, il club giallorosso sta aspettando una risposta da Arkadiusz Milik, centravanti dei partenopei, per poterlo acquistare e lasciar partire Edin Dzeko in direzione della riva bianconera del Po. L’attaccante polacco, tuttavia, era ancora in attesa di una chiamata della Juventus, nella speranza di poter giocare al fianco di CR7 nella prossima stagione; nelle ultime ore, però, la situazione sembra essersi sbloccata.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il dirigente della Vecchia Signora Fabio Paratici avrebbe liberato Milik per la Roma: attraverso una telefonata ha infatti comunicato alla punta del Napoli che la società juventina non farà altre offerte per lui. In questo modo, lo ha spinto verso la Capitale, dove i giallorossi sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Con il suo arrivo, poi, Dzeko potrà finalmente partire verso Torino e diventare un nuovo giocatore della Juve.