Notizie Juve – Ozil ancora nel mirino bianconero

TORINO – Ancora voci su un nuovo affare di mercato della Juventus, che potrebbe assicurarsi un ottimo rinforzo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mesut Ozil sarebbe stato offerto ancora una volta ai bianconeri. Durante tutto l’anno era infatti capitato altre volte: il centrocampista tedesco vuole lasciare l’Arsenal e, allo stesso modo, i Gunners sembrano intenzionati a liberarsi di lui. Tuttavia, la società juventina non sembra così convinta dall’operazione, dato lo stipendio molto alto del giocatore. Il nome dell’ex Real Madrid, comunque, continua a circolare in orbita Juve. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<