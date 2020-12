Notizie Juve – Ozil ai saluti con l’Arsenal: bianconeri alla finestra

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che potrebbe mettere nel mirino nuovi importanti obiettivi. La società è alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo e potrebbe puntare gli occhi su un grande giocatore. Stiamo parlando di Mesut Ozil, che, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, sarebbe ai saluti con l’Arsenal. Il centrocampista tedesco, infatti, sembra ormai fuori dal progetto tecnico dei Gunners: i bianconeri sarebbero alla finestra, in attesa di alcuni sviluppi per avviare una trattativa e cercare di affondare il colpo. Sul classe ’88 ex Real Madrid, tuttavia, ci sarebbe anche l’Inter, pronta a sfidare la Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<