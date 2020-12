Notizie Juve – Olivier Giroud sempre nel mirino bianconero

TORINO – Ancora più accesa la Juventus sul mercato, dove si sta cercando di trovare alcuni rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Olivier Giroud sarebbe sempre nel mirino bianconero. Il centravanti francese, classe 1986, potrebbe lasciare il Chelsea nelle prossime sessioni e la Juve sarebbe interessata a lui. Attenzione, però, all’Inter, che già dal gennaio scorso ha mostrato interesse nei confronti del giocatore. Potrebbe, dunque, profilarsi una nuova sfida tra le due squadre per un obiettivo di mercato: il Derby d’Italia non finisce mai.