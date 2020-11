Notizie Juve – Occhi su Gudelj del Siviglia per il centrocampo

TORINO – La Juventus continua a lavorare senza sosta sul mercato e il taccuino di Fabio Paratici comincia a riempirsi di nuovi nomi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Nemanja Gudelj del Siviglia per rinforzare il centrocampo. Il serbo, classe 1991, potrebbe infatti lasciare la Spagna nelle prossime sessioni e la Juve sarebbe interessata ad uno suo possibile acquisto. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Il giocatore, cresciuto calcisticamente in Olanda, da vari anni è nel giro della Nazionale del proprio paese e potrebbe essere un rinforzo di valore per la mediano di Andrea Pirlo.