Notizie Juve – Occhi puntati su Moreno del Villareal

TORINO – Nuovi nomi spuntano sul taccuino di Fabio Paratici, che sta lavorando per regalare alla Juventus nuovi rinforzi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero gli occhi puntati su Gerard Moreno del Villareal. L’attaccante spagnolo, classe 1992, ha attirato su di sé le attenzioni di tutti con le ottime prestazioni delle ultime due stagioni, che gli sono valse anche alcune convocazioni con la Roja di Luis Enrique. Anche la Juve lo avrebbe puntato e potrebbe avviare con il Submarino Amarillo un’operazione simile a quella che ha riportato a Torino Alvaro Morata: Moreno è infatti un attaccante di qualità e di grande aiuto per la squadra e non sarebbe un acquisto troppo dispendioso. La Vecchia Signora lavora per rinforzare la rosa e tiene gli occhi puntati in Spagna.