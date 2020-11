Notizie Juve – Occhi puntati su Diego Carlos per la difesa

TORINO – Ancora attiva la Juventus nelle sue ricerche di mercato, per rinforzare ancora di più la rosa di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero puntato gli occhi su Diego Carlos per la difesa. Con Chiellini e Bonucci ai box per gli infortuni, Paratici avrebbe adocchiato il centrale brasiliano del Siviglia: i contatti con gli agenti del giocatore sarebbero già avviati, anche se la clausola rescissoria del suo contratto spaventa e non poco la Juve. Il club andaluso, infatti, farebbe partire il suo tesserato solamente per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. La Vecchia Signora, dunque, dovrà lavorare molto per abbassare le pretese degli spagnoli e cercare di portare a Torino Diego Carlos.